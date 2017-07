Nantes : Kita fixe un objectif raisonnable à Ranieri

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Septième de Ligue 1 la saison passée sous les ordres de Sergio Conceiçao, le FC Nantes aborde cette nouvelle saison avec ambition, mais également avec prudence suite au changement d’entraîneur opéré cet été. Dans les colonnes de L’Equipe, Waldemar Kita a montré le cap, en fixant comme objectif à Claudio Ranieri le top 10 de Ligue 1.

« Si on peut faire mieux que l’an passé (7e), tant mieux, mais ça ne va pas être facile. La principale préoccupation, c’est de terminer dans les dix premiers, ce serait déjà pas mal. On a l’équipe pour. Nous avons essayé de partir de la base, en prenant un chef d’orchestre d’un certain niveau (Claudio Ranieri) avec son staff, et on travaille pour compléter l’équipe afin qu’elle soit compétitive » a expliqué le patron du FC Nantes, conscient que la concurrence est accrue cette saison avec les recrutements de clubs comme Rennes, Lille ou Bordeaux et les outsiders pour le podium comme Lyon, Nice et Marseille…