FCN : Nantes n’est pas Leicester, mais Ranieri fait une promesse

Débarqué le 15 juin dernier sur le banc de touche du FC Nantes, Claudio Ranieri a de grandes ambitions pour son retour en Ligue 1.

Suite au départ de Sérgio Conceição pour Porto, les Canaris semblaient bien mal embarqués en vue de la saison prochaine. Mais l'arrivée de Claudio Ranieri a changé la donne. Même si le début de mercato est compliqué, au contraire des résultats en matchs amicaux (2-2 contre Lausanne et victoire 2-0 contre le Servette), la présence de l'entraîneur italien à Nantes suscite beaucoup d'attente. Et la foule record présente lors du premier entraînement ouvert au public au début du mois de juillet le prouve. S'il ne peut pas promettre la lune aux supporters nantais, l'ancien coach de l'AS Monaco fera en tout cas de son mieux pour redorer le blason nantais, en manque de titre depuis 2001.

« Ma vie se passe maintenant à Nantes, où j'ai été embauché le mois dernier, mais je porte toujours quelque chose de très spécial dans mon cœur : le peuple de Leicester. Mais il est temps d'aller de l'avant. Je sais que, à Nantes, il y a beaucoup d'attentes, surtout après tout ce qui s'est passé à Leicester. Mais les histoires des deux équipes sont très différentes. Leicester n'avait jamais gagné de titre avant. Nantes a déjà remporté huit titres en Ligue 1. Mais ce qui m'a attiré vers Nantes est très semblable à ce qui m'avait attiré vers Leicester : la chance de faire quelque chose de beau. L'opportunité est intrigante par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière, et ce que je pensais pouvoir faire à Nantes. Je dis aux supporters de Nantes que je vais essayer de les rendre heureux. Et ce que je peux promettre au club, c'est la même chose que j'ai promis à Leicester. Je ne promettrai aucun miracle. Je ne promettrai aucun rêve. Je promets simplement de travailler dur. Après 44 ans de football, c'est le seul secret que je connaisse. C'est la seule chose dont nous pouvons être sûrs », a lancé, sur The players tribune, Ranieri, qui est déterminé à ramener le FCN au plus haut niveau, dans un challenge bien différent de celui de Leicester. Premier élément de réponse le 6 août prochain lors du premier match de L1 contre le LOSC de Marcelo Bielsa.