FCN : Gillet tente de placer un international belge à Nantes

Dans : FC Nantes, Mercato.

Notamment convoité par la Lazio Rome, l’entraîneur Sergio Conceição a choisi de rester et de prolonger son contrat au FC Nantes jusqu’en 2020.

Une excellente nouvelle pour le président Waldemar Kita, qui a sûrement promis quelques garanties pour convaincre son coach. Par exemple, on imagine que le Portugais a été rassuré concernant l’enveloppe qui lui serait accordée au mercato. De son côté, le milieu nantais Guillaume Gillet est arrivé à la même conclusion. C’est pourquoi le capitaine des Canaris s’est permis de glisser le nom de son compatriote belge Steven Defour (29 ans), en difficulté en Angleterre.

« Si la direction le décide, elle pourrait sans doute convaincre Steven Defour qui n’est plus en odeur de sainteté à Burnley, a confié l’ancien Bastiais à la Dernière Heure. Nantes n’est pas le PSG mais a des moyens financiers intéressants, surtout après cette bonne saison en Ligue 1. » Reste à savoir si l’international belge (50 sélections) correspond au profil recherché par Conceição. Et si Nantes prendrait le risque de miser sur un joueur qui n’évolue plus à son meilleur niveau.