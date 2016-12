Monaco : Son ASM est historique, Jardim est simplement « heureux »

Dans : Monaco, Ligue 1.

Leonardo Jardim, entraîneur de Monaco, après la victoire contre Caen (2-1) : « C’est la deuxième fois dans l’histoire du club que nous terminons à mi-saison avec autant de points. Nous sommes très heureux de notre travail, de celui des joueurs surtout. Maintenant, c’est important de bien récupérer physiquement et mentalement pour revenir travailler dès le 28 décembre. Nous avons enchaîné 10 matchs d’affilée tous les 3 jours… Forcément qu'il y a de la fatigue. Les Sud Américains auront 2 jours de plus en raison du voyage. Seuls Dirar et Traore seront concernés par la CAN. Bonnes fêtes à tout le monde ! ».