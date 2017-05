Monaco : Mbappé deviendra grand, mais pas mardi prévient Trezeguet

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Serie A.

Avant la demi-finale retour de Ligue des Champions entre la Juventus et l'AS Monaco, mardi, David Trezeguet a donné son avis sur Kylian Mbappé.

Lourdement défait à l'aller au Louis II mercredi dernier (0-2), le club de la Principauté est maintenant condamné à l'exploit pour se qualifier en finale de la Ligue des Champions. Pour croire en cette petite remontada, l'ASM pourra notamment se reposer sur le talent et la fougue de Kylian Mbappé. Décisif à de très nombreuses reprises depuis le mois de février, et triple buteur face au Borussia Dortmund en quart de finale, l'attaquant monégasque peut faire chavirer la Vieille Dame. Un avis que ne partage pas forcément David Trezeguet, qui rêve de voir son club soulever la coupe aux grandes oreilles le 3 juin prochain à Cardiff...

« C'est un joueur unique, qui se démarque des autres, mais il est encore jeune et les défenseurs de la Juventus ne lui ont pas rendu la tâche facile. Dani Alves, Barzagli et compagnie lui ont fait comprendre d'emblée qu'il n'allait pas passer une bonne soirée. Il a été relativement discret, mais il va se mettre petit à petit au diapason du très haut niveau », a lancé, l'ambassadeur de la Juve, dans les colonnes de l'Equipe, qui estime donc que le jeune Mbappé ne pourra pas faire grand-chose face à l'expérience et la roublardise de la défense italienne. Réponse mardi soir...