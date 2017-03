Monaco : Jardim pourrait partir à une condition

Dans : Monaco, Ligue 1.

Sévèrement critiqué la saison passée pour le jeu défensif pratiqué par l'AS Monaco, Leonardo Jardim fait désormais l'unanimité. En effet, l'entraîneur portugais du club de la Principauté a trouvé les bons réglages, et les bons joueurs, pour faire de son équipe une des plus spectaculaires d'Europe, si ce n'est la plus spectaculaire. Alors forcément, le mercato ne concernant pas que les footballeurs, mais désormais aussi les techniciens, le nom de Jardim circule en Europe.

Ainsi, ce mercredi, Le Parisien affirme que Leonardo Jardim pourrait bien changer d'air la saison prochaine, délaissant le doux climat de Monaco pour celui plus rude de l'Angleterre. En effet, le technicien de l'ASM, à qui il reste deux ans de contrat, serait annoncé comme l'un des favoris pour prendre la place d'Arsène Wenger si ce dernier devait quitter Arsenal. D'autres clubs de Premier League seraient également convaincus par les qualités du Portugais. Cependant, ce dernier aurait mis une condition à un éventuel départ de Monaco, à savoir gagner au moins un titre. Cela tombe bien, la formation monégasque est encore en course pour le quadruplé (Ligue des champions, Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue).