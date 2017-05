Monaco : Gêné par le mercato ? Le sage Mbappé en rigole

Dans : Monaco, Mercato, Liga, Premier League.

Envoyé aux quatre coins de l'Europe avant même l’ouverture du marché des transferts, Kylian Mbappé ne se préoccupe pas encore de son avenir.

Suivi par tous les plus grands clubs européens, et notamment par le Real Madrid de Zidane, qui serait en pole position dans ce dossier à 100 ME selon la presse espagnole, Mbappé ne fait rien pour calmer les envies de ses courtisans. Remplaçant lors de l'importante victoire de Monaco à Nancy samedi (0-3), l'international français est entré en jeu à dix minutes de la fin, le temps pour lui de délivrer sa sixième passe décisive de la saison en L1 pour Lemar. Une nouvelle performance qui attise encore un peu plus les rumeurs de transfert. Mais Mbappé essaye de faire abstraction de tout cela...

« Je l'ai déjà dit, on a un objectif commun et j'ai vraiment envie d'obtenir un titre avec mon club formateur donc jusque là, je ne suis pas perturbé. Je terminerai comme ça jusqu'à la fin de la saison. J'aurai deux mois et demi pour savoir ce que je vais faire. Les rumeurs ne m'affectent pas. C'est vrai qu'on m'envoie un peu partout, surtout dans un club en ce moment (rires), mais j'essaie de prendre du recul et de me concentrer sur la fin de saison », a lancé, en zone mixte, Mbappé, qui préfère donc se concentrer sur sa fin de saison avec l'ASM plutôt que de se prendre la tête avec le mercato estival.