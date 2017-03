Monaco : Daniel Riolo tire le signal d'alarme sur la folie Mbappé

Dans : Monaco, Equipe de France.

Kylian Mbappé provoque un énorme enthousiasme dans le football français, bien au-delà de l'AS Monaco et on l'a vu dimanche à Caen où l'attaquant a reçu une standing ovation des supporters normands malgré le calvaire qu'il venait de leur infliger. Désormais en équipe de France, Mbappé rend tout le monde fou, un tel engouement n'ayant pas été constaté depuis très longtemps. Mais, pour Daniel Riolo, il est prudent de ne pas aller trop vite en besogne, car en 2017 la carrière d'un joueur de football n'est plus la même qu'avant et plusieurs dangers se présentent sur la route de Kylian Mbappé.

« C’est tellement dur à gérer tout ça qu’aujourd’hui les carrières des footeux professionnels ne seront plus très longues. On va voir des météorites, et ce sera ça l’avenir du joueur de foot. C’est tellement énorme tout ce qui se passe autour d’un joueur, que tu pourras très bien avoir des carrières de deux, trois ou quatre ans de haut niveau. Mais les mecs qui feront des carrières de dix ans, ce seront des exceptions. La prochaine grande étape pour Mbappé, ce sera à la fin de l’année. Car si je me mets à la place des dirigeants monégasques, et qu’il y a 80ME sur la table, je me pose la question de le garder ou pas, car je me dis que si la prochaine saison il se blesse, tu fais une mauvaise saison.... Et si on évoque un transfert de 100ME, on ne me fera pas croire que Paul Pogba n’a pas été pénalisé par l’histoire de son transfert le plus cher du monde. Et probablement le public a déjà oublié que Pogba était considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde il y a un an seulement… », a fait remarquer Daniel Riolo, enthousiaste, mais prudent concernant Kylian Mbappé, avant même que l'on parle d'une offre de 120ME.