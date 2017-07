Monaco : Chelsea pinaille, MU débarque pour Bakayoko

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Alors que le transfert de Tiemoue Bakayoko vers Chelsea semblait acté en début de mercato, celui-ci a désormais du plomb dans l'aile à cause... de Manchester United.

Le mercato estival d'Antonio Conte n'est pas un long fleuve tranquille. Bien au contraire... Déjà agacé par les difficultés de Chelsea à recruter les joueurs qu'il désire, entre Lukaku qui va signer à Manchester United pour 85 ME et Alex Sandro qui est parti pour rester à la Juventus cet été, l'entraîneur italien n'est pourtant pas au bout de ses surprises... En effet, alors que la venue de Tiemoue Bakayoko semblait en très bonne voie depuis plusieurs semaines, ce transfert est désormais remis en question.

The Daily Mail affirme effectivement que les négociations entre Monaco et les Blues sont bloquées pour le transfert du milieu de terrain de 22 ans, devenu « peu probable », l'ASM voulant vendre son joueur le plus rapidement possible au prix demandé. Par conséquent, c'est un autre club anglais qui pourrait profiter de la situation. En quête d'un renfort dans l'entrejeu, José Mourinho a des vues sur Bakayoko et pourrait donc faire venir l'international français à MU au nez et à la barbe de Chelsea. Au grand bonheur de Monaco, qui souhaite récupérer 50 ME dans cette affaire.