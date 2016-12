Monaco : Ballon d’Or, transfert record et Real, Mbappé connaît son avenir

Dans : Monaco, Mercato.

Grand espoir de l’AS Monaco, Kylian Mbappé confirme cette saison chez les grands que le club de la Principauté a bien fait de le conserver cette saison. Progressivement, sur la lancée de son Euro U19 victorieux, l’ailier attrape du temps de jeu et le convertit efficacement. De quoi conforter les dirigeants et entraineurs monégasques qui misent très gros sur lui, et ce depuis longtemps. Ainsi, Souleymane Cissé, son entraineur lorsque Mbappé évoluait en CFA, annonce déjà la couleur.

« A Monaco, il y a un projet qui repose sur la valorisation de nos meilleurs talents. Maintenant, Kylian est chez nous, c’est notre bébé, donc on va prendre grand soin de lui. Son avenir ? Il va exploser. Je pense d’ailleurs qu’un jour il se mêlera à la lutte pour le Ballon d’or », a prévenu dans Aujourd’hui en France le technicien ivoirien, en écho à ce qu’avait déjà annoncé Luis Campos, quand il surveillait les jeunes pousses de l’ASM. Le dirigeant portugais avait tout simplement annoncé qu’à 23 ans, le « nouveau Thierry Henry » jouerait au Real Madrid. Et cela tombe bien, à Monaco, sa valeur est annoncée à 60 ME. Un prix galactique.