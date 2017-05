Monaco : Après « la truelle d'or », Jardim ironise sur le trophée UNFP

Dans : Monaco, Ligue 1.

Avant la cérémonie des Trophées UNFP, au cours de laquelle il pourrait remporter le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1, Leonardo Jardim s'est confié avec humour.

« Les quatre nommés sont les quatre meilleurs entraîneurs français de L1. Moi je crois que je peux gagner le trophée de meilleur maçon portugais qui travaille en France... ». L'an dernier, alors que son ASM terminait troisième de L1 derrière le PSG et l'OL, Leonardo Jardim n'avait pas été sélectionné parmi les meilleurs entraîneurs du championnat, au contraire de Laurent Blanc (PSG), Thierry Laurey (GFC Ajaccio), Claude Puel (Nice) et Stéphane Moulin (Angers)... Cette saison, le technicien portugais est bien dans la liste finale, et il fait même figure de grand favori puisque son équipe est virtuellement Championne de France. Nommé pour la première fois dans ce classement prestigieux, Jardim préfère en rire.

« En 2014 et 2015, j'ai gagné la truelle d'or, si je gagne cette année le trophée UNFP ce sera une progression. Le trophée de meilleur entraîneur, ce serait une reconnaissance pour ces trois ans de travail », a lancé, en conférence de presse, l'entraîneur de Monaco, qui pourrait tout à fait recevoir le trophée de l'autodérision.