LdC : Guardiola promet un Monaco-Man City énorme !

Trois semaines après un match aller pour le moins spectaculaire, Monaco et Manchester City se retrouvent ce mercredi à Louis II. Si pour l'instant, ce sont les Citizens qui ont l'avantage grâce à leur victoire 5-3 à l'Etihad, Pep Guardiola ne fait pas le malin avant de croiser la route de l'ASM. Mais quoi qu'il en soit, l'emblématique entraîneur de Manchester City promet que cette rencontre retour va être encore une fois un énorme spectacle pour les amateurs de football.

Et Pep Guardiola d'inciter tout le monde à regarder ce duel entre le club français et son rival anglais. « Je le répète si on ne marque pas ce mercredi, on ne se qualifiera pas. On doit faire le maximum pour gagner et ne pas simplement gérer notre avantage. Nous devrons faire une énorme performance car Monaco est vraiment une top équipe. Physiquement, c'est fort. Et j'ai été réellement impressionné lors du premier match par leur façon de se projeter avec cinq-six joueurs à chaque fois. Je veux voir mes joueurs avec l’envie de gagner ce match dès la 1ère minute. Je ne veux pas que mon équipe calcule. Nous pouvons gagner ou perdre, mais il faut que l’on joue sans calcul. C’est la plus grosse erreur qu’un joueur peut commettre d’oublier de jouer et de penser à l’avance qu’il a. La seule solution pour nous c’est de marquer plus que Monaco. Il ne faut pas penser à défendre mais attaquer. Je ne connais pas de meilleure défense que l’attaque. C’est ma vision du football. Nos deux équipes jouent pour l’attaque. J’invite tous les amoureux de foot à s’installer confortablement devant le match mercredi et profiter du spectacle », a lancé Pep Guardiola, visiblement convaincu que les buts ne manqueront pas. Tant mieux.