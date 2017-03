LdC : Bakayoko rêve plus grand pour Monaco

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Tiémoué Bakayoko (auteur du troisième but, synonyme de qualification pour Monaco contre Manchester City) : « C'est quelque chose de magnifique. Je pense qu'au vu des deux matches, on mérite la qualification. C'était très serré, mais on a su être solides à domicile et marquer les buts qu'il faut à l'extérieur. Cette qualification, on ne la doit qu'à nous-mêmes. Maintenant, on espère aller encore plus loin, on ne doit pas rougir devant les autres équipes qualifiées en quarts. Nous avons fait beaucoup d'efforts, nous les joueurs, mais aussi le staff et les supporters, qui ont vraiment été le 12e homme aujourd'hui. »