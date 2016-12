Football Leaks : Monaco pris par la patrouille du fisc espagnol !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Mediapart le révèle ce mercredi, le fisc espagnol a obtenu 11,7ME de l'AS Monaco pour solder les taxes liées à trois transferts, ceux de James Rodriguez, Yannick Carrasco et Aymen Abdennour. Considérant la Principauté comme un paradis fiscal, l'Espagne n'a rien lâché même si le club conteste et veut récupérer son argent.

Si des clubs français ont attaqué, et perdu, lorsqu'ils avaient dénoncé l'avantage fiscal de l'AS Monaco en Ligue 1, le fisc espagnol a lui obtenu gain de cause. En effet, dans le cadre de Football Leaks, on apprend ce mercredi que vers la fin de l'été 2015, les instances espagnoles ont réclamé à l'AS Monaco le paiement d'une taxe de 19% sur la plus-value réalisée lors des transferts vers l'Espagne de James Rodriguez, Yannick Carrasco et Aymen Abdennour. Car de l'autre côté des Pyrénées, on considère que Monaco est toujours un paradis fiscal et qu'à ce titre le club de la Principauté doit payer, comme n'importe quelle société cette taxe de 19%. Car le Rocher figure toujours sur la liste des paradis fiscaux en Espagne.

Du côté de l'AS Monaco, et après avoir demandé l'assistance d'un cabinet d'avocats barcelonais, Vadim Vasilyev a compris que le fisc ne rigolait et le vice-président monégasque a demandé à Jorge Mendes des conseils. Ce dernier a donc envoyé les responsables monégasques vers un de ses avocats. Après une réunion d'urgence, les dirigeants de l'ASM ont constaté que le mal était fait et qu'il fallait se résoudre à payer cette taxe. Répondant à Mediapart, un porte-parole du club a été lapidaire et n'a pas donné le montant payé : « Un litige est en cours. Les montants sont payés mais contestés. À ce titre, nous ne pouvons pas donner plus d’informations. » Et comme le précise Mediapart, l'AS Monaco ayant négocié des bonus à la revente d'Abdenour et de Ferreira Carrasco, il lui faudra encore mettre la main au porte-monnaie si une plus-value est faite...