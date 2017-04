ASM : Un trophée en poche, Jardim règle ses comptes

Dans : Monaco, Ligue 1.

Surclassée par le Paris Saint-Germain (4-1) samedi, en finale de la Coupe de la Ligue, l’AS Monaco a bien réagi mardi en battant Lille (2-1), pour le compte des quarts de la Coupe de France.

Une manière de répondre aux critiques de ceux qui enterraient déjà l’ASM. Et au cas où le message était mal passé, Leonardo Jardim en a rajouté une couche en conférence de presse. « Je ne suis pas énervé. Mais je n’ai pas aimé les messages sur mon groupe après cette finale, a lâché l’entraîneur monégasque. Mon opinion, c’est qu’on en a trop fait en bien sur nous avant la finale, et trop en mal après cette finale. » Selon le Portugais, le club de la Principauté mérite un meilleur traitement après son exploit synonyme de titre en Ligue des Champions.

« Jamais on n’oubliera Paris. Mais on a été en finale, c’est bien. Depuis 7 ans, Monaco n’était pas allé en finale, a-t-il rappelé. Attention, notre projet n’est pas seulement d’aller chercher des trophées. C’est aussi la formation des joueurs, leur évolution, la qualité de notre jeu. Aujourd’hui, on est la seule équipe française encore en Ligue des Champions, on vient de la Q3 de la Ligue des Champions. Ça, c’est un trophée ! » Une performance que l’on oubliera vite si les hommes de Jardim ne remportent aucun véritable titre à la fin de la saison.