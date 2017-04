ASM : Un ancien flop du LOSC se venge et file vers Monaco

Dans : Monaco, LOSC, Mercato.

Le vice-président Vadim Vasilyev a beau vouloir conserver ses meilleurs joueurs, l’AS Monaco ne pourra pas retenir tout le monde. Surtout ceux qui ont des envies d’ailleurs.

C’est notamment le cas des deux milieux, Tiémoué Bakayoko, dont les discussions pour une prolongation ne donnent rien, et Fabinho, qui bénéficie d’un bon de sortie. Du coup, le club de la Principauté a déjà identifié le prochain pilier de son entrejeu. Il s’agirait de l’ancien Lillois Soualiho Meïté (23 ans).

En difficulté au LOSC, le milieu relayeur ou défensif avait été prêté à Zulte Waregem en janvier 2016. Résultat, le Franco-Ivoirien s’est révélé en Belgique, au point d’intéresser des clubs allemands (Dortmund et Leipzig) et anglais (Liverpool et Everton). Mais selon L’Equipe, c’est bien l’ASM qui devrait l’accueillir.

Lille s'en mord les doigts

Les deux parties sont proches d’un accord étant donné que Meïté attend la confirmation que Leonardo Jardim sera toujours l’entraîneur de Monaco. A priori, ce sera bien le cas, malheureusement pour Lille qui tente de récupérer son ancien flop lâché via une option d'achat à 300 000 euros, et qui vaut désormais 7 M€. Mais le club nordiste n’aura pas tout perdu puisqu’il récupérera 60 % du montant de son futur transfert.