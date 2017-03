ASM : Pierre Ménès dit ce qu'il pense vraiment de Mbappé

Dans : Monaco, Ligue 1.

De par son expérience, Pierre Ménès a vu pas mal de grands joueurs débuter, mais comme tout le monde, et loin d'être blasé, le consultant de Canal+ est réellement épaté par Kylian Mbappé. Après la victoire de Monaco dimanche soir contre Nantes, Pierre Ménès a dit tout le bien qu'il pensait du jeune attaquant de l'ASM, dont il fait un candidat logique pour l'équipe de France. S'il refuse de s'enflammer définitivement pour Mbappé, il voit quand même dans ce dernier un futur très grand.

« C'est sûr que quand il y a Bernardo Silva et Kylian Mbappé dans une équipe, il n'y a pas besoin de bien jouer, il suffit de leur laisser le ballon et ils font la différence. J'ai horreur des gens qui annoncent le "nouveau Henry", le "nouveau Zidane" ou le "nouveau Machin" mais il faut reconnaître que ce Kylian Mbappé a un talent hors norme. Sa vitesse, son jeu sans ballon, ses prises de balle, ses dribbles, son efficacité devant le but : tout est impressionnant chez lui. Je ne sais pas si Didier Deschamps va l'appeler en équipe de France tout de suite mais pour moi, il le mérite largement », confie, sur son blog, Pierre Ménès, qui apprécie ce talent à l’état brut en train de se révéler sous nos yeux.