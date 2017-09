ASM : Perdre 4-0 à Nice et terminer champion, Jardim y voit un signe

Dans : Monaco, Ligue 1, OGCN.

Leonardo Jardim, entraîneur de Monaco, après la lourde défaite à Nice (4-0) : « Nous avons fait un mauvais match. Les choses n’ont pas bien marché aujourd'hui. C’est le foot. Il y a des jours où il vaut mieux rester à la maison... Les joueurs ont essayé de faire le maximum, mais aujourd’hui il a toujours manqué quelque chose. Il nous a manqué beaucoup de joueurs pour bien préparer ce match. L’année dernière, nous avons perdu 4-0 et fini champions, c'est peut-être un signe. Il faut continuer à travailler. Il faut vite oublier ce match et bien préparer la rencontre de mercredi contre Leipzig en Ligue des Champions. Lemar ? Il a un petit souci aux ischios, on va voir son état demain ».