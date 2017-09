ASM : Neuf buts en six matchs, Falcao vers un record

Dans : Monaco.

La Ligue 1 n’a d’yeux que pour Kylian Mbappé et Neymar, mais les machines à buts de ce début de championnat se nomment Edinson Cavani et surtout Radamel Falcao.

L’attaquant colombien a encore inscrit un doublé ce samedi contre Strasbourg, tout en y ajoutant une passe décisive. Un sens du but qui permet à l’ancien joueur du FC Porto de totaliser désormais neuf buts en six matchs, avec un triplé contre Dijon et deux doublés, contre le Racing et donc contre Marseille. A ce rythme-là, le record de Josip Skoblar, de 44 buts, est toujours jouable même si Zlatan Ibrahimovic (38 buts) s’y était cassé les dents en 2016.