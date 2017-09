ASM : Monaco reçoit le prix de la meilleure progression d'Europe

Dans : Monaco, Ligue 1, Foot Europeen.

L'European Club Association (ECA), qui regroupe les clubs les plus influents en Europe, a profité de son congrès pour remettre à l'AS Monaco un trophée récompensant le Champion de France comme étant la meilleure progression sportive de la saison 2017-2018. Il est vrai que le club de la Principauté a non seulement décroché Hexagoal, mais qu'en plus il a été demi-finaliste de la Ligue des champions. Au classement européen, l'AS Monaco est passée de la 58e à la 29e position, et personne n'a fait mieux. C'est Karl-Heinz Rummenigge, le président de l'ECA, qui a remis ce trophée à un représentant monégasque.