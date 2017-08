ASM : Mbappé est Monégasque, Jardim est là pour le rappeler

Dans : Monaco, PSG, Mercato.

Laissé sur le banc à Dijon (4-1) puis écarté à Metz (1-0), Kylian Mbappé semble parti pour quitter l’AS Monaco cet été.

Ces derniers jours, plusieurs sources ont évoqué des discussions avancées entre l’ASM et le Paris Saint-Germain pour le transfert de l’attaquant. Il faut dire que la situation devient inconfortable pour le club de la Principauté, confronté aux états d’âme de l’international tricolore. Du coup, l’absence de Mbappé pour la réception de l’Olympique de Marseille ne faisait presque aucun doute… jusqu’à la conférence de presse de Leonardo Jardim ce vendredi.

En effet, l’entraîneur monégasque a affirmé que son prodige serait « normalement » dans le groupe ce week-end. « C'est un joueur de l'AS Monaco et on a besoin de tout le monde, a ajouté le technicien portugais. C'est toujours une option pour moi de le faire débuter titulaire, comme de le laisser sur le banc ou de ne pas le retenir. Si le match (à Metz, ndlr) avait eu lieu samedi, il aurait été appelé. Pour dimanche, on verra. » Apparemment, Mbappé n’est pas si proche de Paris.