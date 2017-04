ASM : Le Real Madrid a une idée de génie pour récupérer Mbappé

Dans : Monaco, Mercato, Liga.

C’est officiel, le Real Madrid fait partie des prétendants à Kylian Mbappé. Moins à son aise lors de l’enchainement de matchs face à l’Espagne avec les Bleus et au PSG en Coupe de la Ligue, l’attaquant monégasque a pleinement profité de son passage sur le banc pour se refaire une santé, et briller face à Dortmund avec un doublé retentissant. Depuis, les candidats pour son transfert ne cessent de se précipiter, avec notamment l’Inter Milan qui serait prêt à lâcher 80 ME pour faire venir le natif de Bondy en Serie A. Mais en Espagne, Marca et AS s’accordent, pour une fois, à dire que Mbappé est le prochain grand objectif de la Maison Blanche.

AS affirme même que le Real Madrid serait prêt à débourser une somme proche de 100 ME tout en laissant le Tricolore progresser une saison de plus au sein du club de la Principauté. Une solution qui pourrait satisfaire tout le monde. Mbappé estime avoir encore du travail à faire avant de faire le grand saut, Monaco continuerait de bénéficier de son buteur pour encore une saison, tout en ayant l’assurant de recevoir une énorme somme d’argent en juin 2018. Enfin, cela pourrait aussi compter dans l’esprit de Mbappé, qui pourrait mal digérer un transfert retentissant dès cet été, et en faire les frais en vue de la Coupe du monde 2018 avec les Bleus. Pour le Real Madrid, ce serait l’assurance d’une transition en douceur avec une BBC certes toujours au sommet, mais qui ne représente pas vraiment l’avenir.