ASM : Le prix totalement déjanté demandé par Benjamin Mendy

Depuis des années, l’AS Monaco a investi en masse sur des jeunes joueurs dans le but de les faire progresser, de gagner des titres et forcément de les revendre très chers après.

C’est ce qui pourrait se passer cet été tant l’Europe a des yeux de Chimène pour les révélations du club de la Principauté, qui pourrait même atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions. On parle beaucoup des intérêts anglais pour Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko et bien évidemment Mbappé, également annoncé dans le viseur du Real Madrid. On ne peut pas affirmer que l’ASM rêverait de conserver tout son effectif inchangé, mais nul doute que les dirigeants ambitionnent tout de même de ne pas avoir tout à reconstruire cet été. Et pour cela, les Monégasques tentent de mettre des tarifs particulièrement prohibitifs.

Selon le Daily Record, il faudra exploser le record de l’arrière gauche le plus cher du monde pour s’offrir Benjamin Mendy. Recruté 13 ME l’été dernier en provenance de l’OM, l’ancien havrais vaut désormais 65 ME selon l’ASM. Un prix qui semble taillé sur mesure pour Manchester United, habitué à puiser au sein de l’effectif monégasque, et qui doit être l’un des rares clubs en Europe capable de mettre une telle somme sur un latéral. Un tel transfert signifierait en tout cas la fin de l’aventure à MU pour Luke Shaw, toujours le recordman du transfert le plus cher d’un arrière gauche, puisque les Red Devils l’avait fait venir de Southampton pour 33 ME en 2014.