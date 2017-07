ASM : Et maintenant, un départ de Sidibé au Barça ?

Dans : Monaco, Mercato, Liga.

Quel sera le visage de l’AS Monaco pour la saison qui va bientôt débuter ? Les départs se multiplient en ce mois de juillet, et cela n’est pas fini. C’est désormais au tour de Djibril Sidibé d’être annoncé ailleurs, et pas n’importe où. Selon le journal espagnol Sport, le FC Barcelone en a fait l’une de ses deux priorités au poste de latéral droit, secteur toujours en difficulté depuis le départ de Daniel Alves.

Le club catalan s’est ainsi positionné pour deux joueurs : Nelson Semedo du Benfica estimé à 30 ME et donc le latéral monégasque qui pourrait faire l’objet d’une offre similaire. Ce serait encore une fois un très bon coup financier pour l’AS Monaco, qui avait fait venir le joueur de Lille pour 14 ME il y a un an de cela. Sur le plan sportif, Leonardo Jardim rigolerait certainement beaucoup moins.