ASM : En attendant le PSG, Mbappé s’est bien marré

Annoncé comme titulaire dans un premier temps, Kylian Mbappé semble avoir fait les frais des rumeurs de son transfert avéré au Paris Saint-Germain.

L’attaquant encore monégasque a été invité à s’asseoir sur le banc de touche et il y est resté pendant 90 minutes. Mais à l’image de ce qui se passe aux entrainements ces dernières semaines, alors qu’il n’a plus joué pour l’ASM depuis le premier match de championnat, l’international français avait le sourire pendant quasiment toute la rencontre, rigolant avec ses coéquipiers, et saluant chacun des buts de son équipe. Pour ce qui était surement sa dernière apparition à Louis-II sous le maillot de l’ASM, Kylian Mbappé aura vu un festival de buts avec le sourire scotché aux lèvres, même s’il aurait été intéressant de le voir une dernière fois sur le terrain, ce que Leonardo Jardim n’a pas voulu lui accorder.