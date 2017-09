ASM : Brutale fin de série pour Monaco à Nice

Dans : Monaco, Ligue 1, OGCN.

Ce samedi, Monaco a une nouvelle fois sombré à Nice (4-0), comme la saison passée. Alors que ce premier revers de la saison coûte cher puisque le PSG est désormais seul en tête de la Ligue 1, l'ASM a vu sa belle série s’arrêter brusquement. Puisque le club du Rocher restait sur 24 matchs sans défaites en L1 et 16 victoires consécutives. Et quand Monaco perd, ce n'est pas pour rire car l'ASM a concédé au moins trois buts lors de chacune de ses six dernières défaites en championnat.