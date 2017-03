ASM : Benjamin Mendy veut donner raison à la prophétie de Bielsa

Dans : Monaco, Ligue 1, Equipe de France, OM.

Alors qu'il réalise une très belle saison sous le maillot de l'AS Monaco, Benjamin Mendy a affiché de grandes ambitions pour la suite de sa carrière.

Transféré l'été dernier de l'OM à Monaco pour 15 millions d'euros, Benjamin Mendy s'est imposé comme l'un des cadres de la formation de Jardim. Titulaire dans le couloir gauche de la défense de l'ASM, le joueur de 22 ans enchaîne les grandes performances, avec en point d'orgue son récent match à Marseille, où il a marqué un but et délivré deux passes décisives en Coupe de France mercredi (3-4). Étincelant, Mendy est donc dans la forme de sa vie, et il ne veut pas que son image gâche sa montée en puissance.

« Je suis dans un tournant important que ce soit collectivement ou individuellement. Je me sens progresser : je suis plus confiant et plus fort sur le terrain. J’ai toujours été quelqu’un qui a la dalle sur le terrain. Aujourd’hui, je pense que ça se ressent très bien au niveau des prestations. Mon image m’importe. Après malheureusement j’ai fait certains dérapages. C’est à moi de faire en sorte que les gens voient le vrai Ben. Je pense que ne suis pas un mauvais garçon. Comme j’ai dit je ne referai plus les erreurs du passé », a avoué, sur le Canal Football Club, le latéral gauche de Monaco, qui a ensuite abordé ses objectifs pour la fin de saison.

L1, l'équipe de France... Les objectifs de Mendy

« Un titre ? Pour récompenser tous les efforts que l’on a fait, le championnat serait une très belle chose. La Ligue des Champions, tout le monde veut la gagner, mais ça ne sert à rien de se mentir ou de faire semblant. L'équipe de France ? Je préfère être concentré sur le match et le jour où ça viendra. J’espère que je pourrais représenter la France pendant de longues années. Devenir le meilleur latéral gauche du monde comme l'avait dit Bielsa ? Pour moi c’est un objectif. J’aime être le meilleur dans ce que je fais. Je ne me fixe pas de limites. Je fais tout pour être le meilleur », a lancé Mendy, qui rêve donc d'être champion de France, d'intégrer l'équipe de France tout en étant le meilleur à son poste.