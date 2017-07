ASM : Bakayoko à Chelsea, c’est bouclé !

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Plus d’un mois après avoir fait son choix, Tiémoué Bakayoko va enfin s’engager pour Chelsea. Les négociations ont été longues, tout comme les précautions médicales prises par le club anglais, mais l’accord définitif est enfin là. RMC annonce que le champion d’Angleterre et celui de France ont trouvé un terrain d’entente à hauteur de 45 ME pour permettre à l’international tricolore de traverser la Manche. Une nouvelle grosse vente, et une nouvelle grosse perte pour le club de la Principauté, qui se prépare également à laisser filer Benjamin Mendy à Manchester City. Cela ne devrait, du moins pour le moment, pas freiner Kylian Mbappé dans son intention de prolonger avec son club formateur.