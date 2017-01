Payet à l'OM, stop ou encore, deux versions s'opposent

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Cela devient une habitude sur cet interminable dossier, la presse anglaise et française n’ont pas du tout la même version en ce qui concerne le potentiel transfert de Dimitri Payet à Marseille.

Pour RMC, l’OM prépare une quatrième offre à hauteur de 30 ME qui pourrait permettre au club provençal de rafler la mise, West Ham ayant baissé ses prétentions de 40 ME à 34 ME puis à un peu plus de 30 ME. La dernière proposition à hauteur de 27 ME a pourtant été rejetée ce week-end, mais cela n’empêche pas les discussions de se poursuivre, avant une quatrième proposition qui pourrait être la bonne. De l’autre côté de la Manche, Sky Sports annonce en revanche une situation bien différente. Le média britannique explique tout simplement que le rejet de la dernière offre a fini par lasser l’OM, du moins officiellement.

« Marseille a annonce à West Ham avoir cessé de s’intéresser à Dimitri Payet et va désormais viser d’autres joueurs. On dirait du bluff, car une autre offre est en attente », livre tout de même Sky Sports, pour qui la partie de poker continue. Pour mémoire, elle a commencé le 10 janvier dernier, quand Payet a annoncé qu’il ne voulait plus jouer pour West Ham, ce que Slaven Bilic a ensuite fait savoir publiquement le 12 janvier.