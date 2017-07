OM : Marseille n'abandonne pas le dossier Lafont

Dans : OM, TFC, Ligue 1, Mercato.

Après avoir bouclé les arrivées de Valère Germain et de Luiz Gustavo, l’OM entend bien enchaîner. Un attaquant, deux défenseurs centraux et un gardien de but au minimum sont encore attendus par Rudi Garcia pour compléter son effectif. Au dernier poste cité, la priorité reste Steve Mandanda. Mais selon L’Equipe, l’OM et Crystal Palace restent campés sur leur position. Pour rappel, Jacques-Henri Eyraud a proposé 2 ME d’indemnité de transfert au club anglais, qui en réclame plus du double. Du coup, la piste s’est nettement refroidie ces derniers jours et d’autres dossiers pourraient être activés.

Celui menant à Alban Lafont (Toulouse) est d’ailleurs toujours étudié. Le jeune gardien du TFC a tapé dans l’œil d’Andoni Zubizarreta, spécialiste du poste. Le joueur de 18 ans fait l’unanimité à l’OM mais son prix pourrait être un frein. Comme le montre le dossier Mandanda, l’état-major phocéen ne souhaite pas investir des millions dans un gardien, d’autant que Yohann Pelé a réalisé une excellente saison 2016-2017. Si aucun titulaire potentiel ne débarquait à l’OM rapidement, une doublure à l’ancien portier du Mans pourrait être recrutée, Rudi Garcia n’ayant visiblement pas une grande confiance en Florian Escales, actuellement numéro deux au poste à Marseille.