OM : Zidane est fan de Maxime Lopez au point de tenter un coup ?

Dans : OM, Liga, Mercato.

Véritable révélation du championnat de France cette saison, Maxime Lopez a même tapé dans l'oeil de Zinédine Zidane, même si cela ne date pas forcément d’aujourd’hui.

Formé à l'Olympique de Marseille depuis qu'il a 14 ans, Maxime Lopez est devenu le chouchou du Vélodrome en l'espace de quelques mois. Lancé dans le grand bain en août dernier, le petit milieu de terrain s'est imposé comme un titulaire à part entière sous les ordres de Rudi Garcia. Maître à jouer du club phocéen, Lopez a même été élu meilleur joueur de Ligue 1 en décembre. Une sacrée performance à 19 ans. Mais cette réussite au plus haut niveau est tout sauf une surprise pour Zinedine Zidane, qui s’est montré dithyrambique à l'égard du jeune marseillais qu'il connaît depuis très longtemps.

« Quelque part, il fait partie un petit peu de la famille. Je le connais depuis très longtemps. Surtout mes enfants, qui le connaissent très bien, depuis très longtemps. Ils ont joué ensemble au Z5 à Aix-en-Provence. Depuis tout petit, il était là-bas pour jouer. Il a toujours eu ce talent naturel exceptionnel à son âge et pour son gabarit. Il a un volume de jeu incroyable et ce qu’il est en train de faire ne me surprend pas. C’est vraiment époustouflant ce qu’il fait, pas simplement à son âge, parce que l’âge aujourd’hui ne veut plus rien dire, mais c’est surtout la personnalité qu’il a dans son jeu. C’est-à-dire que c’est quelqu’un qui court beaucoup, mais c’est quelqu’un qui joue beaucoup et qui fait jouer les autres aussi. Donc ça ne me surprend pas, c’est bien », a avoué, en conférence de presse, l’entraîneur du Real Madrid, qui vante donc les mérites de Maxime Lopez. Un éloge qui devrait plaire au principal intéressé, et qui pourrait bien lancer une rumeur pour le prochain mercato estival...