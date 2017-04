OM : Yohann Pelé prend un sale tacle par derrière

Dans : OM, Ligue 1.

Succéder à Steve Mandanda dans les buts de l'Olympique de Marseille n'était pas une chose aisée et Yohann Pelé savait ce qui l'attendait lorsque cette mission lui a été confié l'été dernier. Et la situation est d'autant plus dure pour le portier français que d'ores et déjà on lui promet au mieux un retour sur le banc de touche de l'OM la saison prochaine, au pire un départ. A l'heure du premier bilan, Yohann Pelé peut tout de même se vanter d'avoir parfois tenu à lui seul la baraque, mais l'Albatros n'échappe toutefois pas aux critiques.

Et ce mercredi, dans La Provence, Georges Carnus, gardien de but emblématique de l'OM et de l'équipe de France au début des années 70, fait un constat sans complaisance sur Yohann Pelé. « Pelé est un bon gardien, mais ce n’est pas Mandanda. Il fait des bons matches mais, à mon avis, à l’OM, il faut quelqu’un de meilleur. En revanche, beaucoup de clubs seraient contents de posséder un gardien comme lui ! À Marseille, il ne faut pas passer à travers. Malheureusement, ça lui arrive quelquefois », constate Georges Carnus, qui pousse donc Yohann Pelé directement vers la sortie.