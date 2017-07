OM : Wilfried Bony, plan D de Zubizarreta au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

En quête d’un buteur supplémentaire pour épauler Valère Germain sur le front de l’attaque olympienne la saison prochaine, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes ces derniers jours. Outre Carlos Bacca et Olivier Giroud, la direction phocéenne ciblerait également Moussa Dembélé (Celtic Glasgow) selon les informations de Sky Sports. Mais visiblement, Andoni Zubizarreta souhaite toujours avoir deux voire trois coups d’avance. Ainsi, il aurait pris des renseignements auprès d’un attaquant confirmé de Premier League.

Selon les informations du journal L’Equipe, le directeur sportif espagnol de l’Olympique de Marseille a récemment appelé Wilfried Bony (Manchester City), dont le nom a également filtré à Lille ces dernières heures. L’OM envisagerait de passer à l’action dans le dossier de l’international ivoirien si ses pistes prioritaires n’aboutissaient pas. Surtout, l’ancien buteur de Stoke City présente un avantage certain par rapport à des joueurs comme Olivier Giroud ou Carlos Bacca : il est beaucoup moins cher. Pour ce joueur de 28 ans complet au poste d’avant-centre, Manchester City ne réclamera pas plus de 15 millions. Reste désormais à voir si les choses iront plus loin que la simple prise de renseignements au cours des prochaines semaines…