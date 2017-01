OM : West Ham demande à Payet de s’excuser et de rester

Dans : OM, Mercato, Premier League.

La réunion entres les dirigeants de Marseille et de West Ham n’a pas débouché sur un accord spectaculaire et immédiat, et du côté du club londonien, on pense encore que la situation peut être sauvée.

En effet, selon Sky Sports, les responsables des Hammers aimeraient s’entretenir dans les prochaines heures avec l’international français. Le but de la manœuvre est de désamorcer la situation tendue de ces derniers jours. La « cellule de crise » de West Ham espère ainsi que Dimitri Payet acceptera d’entendre raison sur les difficultés de son transfert à Marseille si jamais l’OM ne faisait pas une offre convenable.

Les « Claret and Blues » aimeraient alors savoir si Dimitri Payet accepterait de s’excuser platement pour son comportement et son clash de la semaine dernière, et reprendre le chemin de l’entrainement avec l’équipe première. Actuellement, le Français s’entraine avec les U23 du club londonien, et il s’est en plus fait tancer par plusieurs de ses coéquipiers, dont le capitaine Mark Noble, tous très déçus par son attitude.