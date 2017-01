OM : West Ham bombe le torse en attendant l'offre à 34 ME

Dans : OM, Premier League, Mercato.

Alors que Dimitri Payet souhaite retourner à l'Olympique de Marseille au cours du mois de janvier, West Ham n'exclut pas l'idée d'attendre le prochain mercato pour vendre son Français.

Depuis le week-end dernier, le divorce entre Dimitri Payet et West Ham est consommé. Le milieu de terrain veut quitter Londres pour rejoindre Marseille. Mais pour l'instant, l'international tricolore est encore en Angleterre car sa formation n'a toujours pas trouvé d'accord avec la direction olympienne, qui a fait une offre de 24 millions d'euros ce lundi. Même si l'OM souhaite boucler ce dossier cette semaine, le bras de fer est bien parti pour durer...

En effet, selon The Guardian, les dirigeants de West Ham sont même prêts à attendre l'été prochain pour vendre Payet si aucune offre de 34 ME arrive sur la table des négociations durant ce mercato d'hiver. Dur en affaires, David Sullivan ne lâchera donc pas le morceau comme ça. Si le copropriétaire du club est désormais ouvert à une vente, celle-ci ne se réalisera donc pas à n'importe quel prix car le club londonien n'est sujet à aucune pression financière. Et ça, Payet, encore sous contrat jusqu'en 2021, en a pleinement conscience, tout comme l'OM, qui devra donc se plier aux attentes britanniques s'il veut s'attacher les services de son ancien joueur dès le mercato hivernal.