OM : Balotelli leur fait peur, les Marseillais adorent ça

Dans : OM, Ligue 1.

Buteur à Dijon (1-2) vendredi, Mario Balotelli a inscrit son deuxième but en trois matchs de Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille.

Preuve que l’attaquant muet à l’OGC Nice a retrouvé de la confiance depuis son transfert. Et ses nouveaux coéquipiers ne s’en plaindront pas. Au contraire, Lucas Ocampos semble ravi d’évoluer aux côtés d’un joueur qu’il sent capable de faire la différence à chaque ballon touché. « C'est un joueur qui donne beaucoup de solutions. Chaque fois qu'on lui donne le ballon, on sent qu'il va se passer quelque chose, a commenté l’ailier argentin. Ça commence à beaucoup aider l'équipe et quand il aura fait le plein de confiance, il sera encore meilleur. »

Et quand Balotelli retrouve ses sensations, ce n’est pas une bonne nouvelle pour ses adversaires. « Il est imposant, il fait un peu peur aux défenseurs en raison de son passé, de son vécu, a remarqué son coéquipier Boubacar Kamara. C’est un très bon point d’appui. Parfois, les défenseurs se focalisent tellement sur lui qu’ils en oublient les autres. Il est très bien avec nous et on est content de l’avoir. » Alors que certains s'inquiétaient pour son intégration à l'OM, « Super Mario » s'est mis tout le monde dans la poche en un temps record.