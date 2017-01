OM : West Ham allume Payet dans tous les sens

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Parti de West Ham pour signer à Marseille ce dimanche, Dimitri Payet a vu tout le monde lui tirer dessus à boulets rouges au sein du club londonien. Si les supporters avaient depuis longtemps déversé leur fiel, les dirigeants s’étaient retenus pour faire bonne figure dans les négociations. Mais dès l’annonce du départ de l’international français, le co-président David Sullivan a pris la parole par le biais d’un communiqué, alors que son fils, également un personnage à West Ham, a publié un dessin qui en dit long sur ce qu’on pense de Payet chez les Hammers.

« Le club voudrait faire part de sa déception par rapport au comportement de Dimitri Payet, qui n'a pas montré le même investissement et le même respect à West Ham que ce dont le club et les fans lui ont fait preuve, particulièrement lorsque son contrat a été revalorisé l'année dernière pour cinq saisons et demi. J'aimerais que ce soit clair : nous n'avons pas besoin, financièrement, de vendre nos meilleurs joueurs et la décision de laisser Payet partir a été prise en accord avec le manager et pour le bien de l'équipe. Pour être franc, le board et moi-même aurions préféré qu'il reste, afin que son cas serve d'exemple et pour montrer qu'aucun joueur n'est plus important que le club », a fait savoir David Sullivan, qui a repris au sens propre l’accusation de « snake » (serpent en anglais, mais qui peut aussi signifier traitre) lors d’un message « d’hommage » à Payet.