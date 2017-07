OM : Vous reprendrez bien une petite tisane au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

20 millions d'euros par-ci, 30 millions d'euros par-là, les montants des transferts ne semblent plus étonner personne lors de ce mercato. Notamment du côté de l'Olympique de Marseille où après des années de vaches maigres, la venue de Frank McCourt a redonné des moyens financiers au club phocéen. Mais Jacques-Henri Eyraud tient à le répéter aux supporters, quels que soient les moyens du propriétaire de l'OM, les renforts attendus cet été ne donneront pas lieu à des dépenses délirantes. Le football est un business, pas un loisir a clairement fait comprendre le président marseillais alors que certains s'emballent.

« Le football est une activité qui a ses spécificités mais elle doit obéir à des règles communes aux autres types de business. Je veux bien qu’il y ait de la passion, de la ferveur, mais il doit y avoir une approche rationnelle des choses. On ne gère pas des millions d’euros à l’émotion. Ce que j’ai appris aux États-Unis, c’est que le sport est une industrie, pas de l’artisanat, prévient, dans France-Football, Jacques-Henri Eyraud, qui tient à rappeler que le fameux OM Champions Project est bien un projet et pas une réalité déjà acquise. Évidemment qu’il faut se montrer ambitieux, sinon il n’y a pas d’élan. Mais ça prend du temps, c’est un projet, même si certains font semblant de ne pas l’entendre. On a l’ambition de jouer les tout premiers rôles dès que possible et on verra où ça nous mène. »