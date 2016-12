OM : Van der Wiel proposé à Marseille

Dans : OM, Mercato, PSG.

Pas vraiment à la recherche d’un latéral droit pour cet hiver, l’Olympique de Marseille a néanmoins prévenu qu’il serait à l’affût des bonnes affaires pour construire une équipe sur le long terme.

Ce pourrait être le cas avec la situation de Grégory van der Wiel. Retenu au dernier moment par le PSG l’été dernier, le Néerlandais avait tout de même décidé de changer d’air, rejoignant Fenerbahçe. Mais à Istanbul, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam ne parvient pas à se faire sa place, et a perdu la sienne après une blessure en début de saison. Avec seulement six matchs de championnat au compteur, van der Wiel pourrait réfléchir à un nouveau départ, et la presse turque l’envoie du côté de... Marseille.

Selon Fanatik, un retour en France fait partie des projets de l’international néerlandais, qui sait bien qu’il a été remplacé à Paris, et pourrait donc décider de rejoindre l’ambitieux projet phocéen. Une arrivée qui serait forcément coûteuse, même si pour une fois, l’OM ne semble pas demandeur, ce qui pourrait clairement faire baisser le prix d’un joueur surtout désireux de se relancer. Et dans l’effectif de Rudi Garcia, au poste d’arrière droit, les prestations de Sakai, qui a bien terminé l’année, n’ont pas forcément convaincu tout le monde.