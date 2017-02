OM : Vainqueur est bien content d’avoir recalé Nice

Dans : OM, OGCN, Mercato.

Non retenu par la Roma l’été dernier, William Vainqueur (28 ans) a choisi de partir en prêt à l’Olympique de Marseille pour gagner du temps de jeu.

Une bonne pioche pour le club phocéen qui n’était pas le seul club français intéressé. Toujours à l’affût d'une bonne affaire, l’OGC Nice était également sur le coup mais n’a pas eu la faveurs du milieu de terrain. Il faut dire que le natif de Neuilly-sur-Marne est un amoureux de l’OM.

« Spalletti m’a convoqué dans son bureau et m’a dit : "Si tu veux rester, il n’y a pas de problème. Mais si tu veux partir en prêt pour jouer plus, c’est tout à ton honneur. Ce sera ton choix et je comprendrai parce que tu as besoin de jouer." Alors, j’ai pris la décision de partir, a raconté Vainqueur à Onze Mondial. A la base, j’étais plus fixé sur l’Angleterre. Avec Marseille, les premiers contacts remontaient au mois de mars. Mais il n’y avait rien de concret. En fin de mercato, j’avais Nice aussi. Mais quand l’OM s’est véritablement positionné, avec tout le respect que j’ai pour Nice, j’ai foncé à Marseille. Le club que je kiffe depuis toujours. »

Nice cartonne mais...

A ce moment, l’ancien Nantais ne pouvait pas imaginer que le Gym réaliserait une si belle saison. Pourtant, le cadre de Rudi Garcia à l’OM ne regrette pas son choix. « Non, aucun regret. Nice a flambé direct, nous on a mis un peu plus de temps. Mais c’est normal. Un nouveau projet, ça prend du temps, a-t-il expliqué. Maintenant, je suis très heureux d’être à Marseille. Plus qu’à Nice ou ailleurs. » C’est pourquoi Vainqueur aimerait rester à Marseille au-delà de son prêt.