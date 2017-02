OM ou PSG, Vainqueur n'a jamais retourné sa veste

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

A une grosse semaine du Classique entre Marseille et Paris au Vélodrome, William Vainqueur sait comment gagner le cœur des fans olympiens.

Le milieu de terrain prêté par la Roma n’en a pas vraiment besoin, vu qu’il réalise une saison très convaincante et fait partie des très bonnes pioches de l’été dernier, mais l’ancien nantais a tout de même l’étiquette d’un joueur né et formé en banlieue parisienne. Alors, William Vainqueur, supporter du PSG dans sa jeunesse ? L’intéressé s’en défend depuis toujours, expliquant dans Onze Mondial qu’il fait partie de la très nombreuse clique des Franciliens fans de l’OM depuis leur tendre enfance. Et même si ce phénomène s’atténue avec les titres enchainés par le club de la capitale, ce n’était pas la même musique il y a quelques années de cela.

« À Paris, il y a beaucoup de monde qui supporte Marseille. C'est depuis que les Qataris sont arrivés que les gens commencent à dire “je suis supporter du PSG”. Mais à la base, il y a toujours eu des gens pour l'OM en région parisienne. Et j'en fais partie », a confié William Vainqueur, pour qui certains fans de football en Ile de France ont retourné leur veste ces dernières années, avec les succès du PSG.