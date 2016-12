OM : Une piste se referme sans regrets

Dans : OM, Mercato.

Confronté au départ du Camerounais Clinton Njie pour la Coupe d’Afrique des Nations 2017, l’Olympique de Marseille souhaite notamment recruter un milieu offensif.

Mais a priori, l’heureux élu ne sera pas Gerard Deulofeu. En difficulté à Everton, l’ailier de 22 ans va bien quitter les Toffees… pour la Serie A. En effet, La Reppublica annonce que l’Espagnol sera prêté au Milan AC cet hiver. Difficile pour l’OM de rivaliser avec un adversaire aussi prestigieux.

De toute façon, Deulofeu n’était pas au top de sa forme, lui qui n’a plus marqué depuis un an toutes compétitions confondues. Le club phocéen se dirigera donc vers une de ses autres pistes, peut-être vers une cible en Amérique du Sud puisque Marseille s’intéresse à Marcos Acuña (25 ans, Racing) et à Leonardo Valencia (25 ans, Palestino). Et ce n’est sans doute qu’un aperçu des dossiers posés sur le bureau du directeur sportif Andoni Zubizarreta.