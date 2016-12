OM : Ciblé par Zubizarreta, Deulofeu traîne une terrible stat

Dans : OM, Mercato.

Parmi les nombreux ailiers convoités par l’Olympique de Marseille, Gerard Deulofeu pourrait être l’une des cibles les plus faciles à atteindre.

Tout d’abord, le directeur sportif Andoni Zubizarreta connaît le milieu d’Everton après leur passage au FC Barcelone. Le dirigeant olympien a donc un avantage par rapport aux autres prétendants du joueur. De plus, Deulofeu ne sera pas retenu par son manager Ronald Koeman qui ne lui accorde qu’un faible temps de jeu. Il faut dire que l’Espagnol de 22 ans traîne une statistique plutôt gênante pour une ancienne pépite du Barça.

En effet, la cible marseillaise n’a pas marqué lors de ses 24 derniers matchs toutes compétitions confondues. Son dernier but remonte au 28 décembre 2015, soit il y a un an ! Autant dire que l’OM récupérerait un joueur en panne de confiance, et qui n’a jamais dépassé la barre des trois réalisations sur une saison en championnat. C’est certain, Zubizarreta ne se fie pas aux chiffres sur ce dossier.