OM : « Une entame de merde », Sanson dit ce qui tue Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Morgan Sanson, milieu de terrain et seul buteur de l'OM lors de la défaite contre Rennes (1-3) : « Cette défaite contre Rennes, c'est une très très grosse déception... On fait une entame de match de merde. On a une occasion pour revenir à 1-2, mais on loupe le coche. Ce soir, on a manqué de tout, et surtout de caractère. Le premier quart d'heure a été catastrophique. À 0-2, ils ont su gérer le match. Maintenant, il faut passer à la suite. Jeudi, on a un match d'Europa League contre Konyaspor au Vélodrome pour oublier tout ça et repartir enfin de l'avant », a-t-il déclaré sur Canal+.