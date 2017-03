OM : Une décision énorme prise par McCourt ?

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis des années, Adidas est l'équipementier de l'Olympique de Marseille, les relations entre le club phocéen et la société détenue à une époque par Bernard Tapie, mais surtout Robert Louis-Dreyfus, étant forcément privilégiées. Mais si l'on en croit un média spécialisé dans le marketing sportif, la marque aux trois bandes pourrait bientôt être remplacée à l'OM. En effet, Marketing Deportivo affirme ce lundi que la saison prochaine c'est Puma qui équipera l'Olympique de Marseille, Frank McCourt ayant trouvé un accord sur une base d'un peu de plus de 14ME par saison contre un peu moins de 10ME actuellement.

Under Armour avait également été contacté, mais la firme de plus en plus à la mode n'a pas voulu surenchérir, laissant Puma rafler la mise. Pour Adidas, c'est forcément une mauvaise surprise, l'OM étant derrière le PSG le club le plus vendeur en France, et Paris étant équipé par Nike. Sur le plan mondial, Puma est le troisième équipementier sportif derrière Nike et Adidas. Pour l'instant, l'Olympique de Marseille n'a pas réagi à cette rumeur.