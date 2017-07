OM : Un ultimatum dans le dossier Olivier Giroud ?

Dans : OM, Mercato, Premier League, Ligue 1.

Olivier Giroud a joué et marqué sous le maillot d'Arsenal ce week-end dans le cadre de l'Emirates Cup, mais l'attaquant français des Gunners a peut-être disputé là ses dernières minutes sous le maillot du club londonien. En effet, l'avenir d'Olivier Giroud pourrait bien se jouer dans les prochains jours, car les tabloïds anglais affirment ce lundi qu'Arsène Wenger a prévenu son joueur qu'il avait un bon de sortie, et dans le même temps Everton se fait de plus en plus pressant pour le recruter. Le club de Liverpool, qui s'est déjà offert Wayne Rooney lors de ce mercato, a décidé de faire désormais d'Olivier Giroud sa cible numéro 1 sur le plan offensif. Et c'est dans ce but que les Toffees ont clairement fait savoir à l'ancien montpelliérain qu'il souhaitait avoir sa réponse d'ici le week-end prochain.

On ne sait pas si cet ultimatum sera respecté, mais l'intérêt pressant d'Everton met l'ensemble des clubs concernés par Olivier Giroud sous pression. Et même si ces dernières semaines, le dossier de l'attaquant français d'Arsenal ne semble plus être une priorité du côté de l'Olympique de Marseille, de l'aveu même de Rudi Garcia, il est évident que l'OM doit désormais faire un choix final concernant Giroud. Comme le dit le proverbe, c'est maintenant ou jamais pour Marseille.