OM : Un retour à Marseille, Mandanda annonce la couleur

En difficulté depuis son arrivée estivale à Crystal Palace, Steve Mandanda ne serait pas contre un retour à l'Olympique de Marseille au cours des prochains mois.

À l’infirmerie depuis la fin de l'année 2016 à cause d'une blessure au genou, Steve Mandanda vient d'effectuer son retour à l'entraînement avec Crystal Palace. S'il sort donc peu à peu du trou noir, le portier de 31 ans n'a toujours pas la joie de vivre en Angleterre. Par conséquent, un départ estival est annoncé même s'il est sous contrat jusqu'en 2019. Et son retour à Marseille, où il a passé neuf ans de sa carrière, est envisagé. L'international français, lui, continue de suivre la Ligue 1 avec une petite idée derrière la tête...

« Je suis vraiment content pour le championnat de France. Car il devient très relevé et, ça, c’est bien pour la Ligue 1. Tout le monde connaît l’attachement que j’ai à Marseille, tout simplement. S’il y avait discussion, pourquoi pas, vraiment ! S’il doit se passer quelque chose, ce sera avec grand plaisir car j’ai un attachement à l’OM qui est énorme. Si je dois retourner en France, ce sera à Marseille et nulle part ailleurs. Ce n’est pas une situation qui ne concerne que moi. Ça doit être les deux parties mais, aujourd’hui, il n’y a rien qui se fait, il n’y a pas de discussion, donc c’est compliqué d’avoir un avis là-dessus », a lancé, dans Team Duga, l'ancien gardien olympien, qui se verrait donc bien revenir à l'OM un jour, et pourquoi pas dès la saison prochaine. À bon entendeur...