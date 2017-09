OM : Un quatrième Ayew à Marseille ?

Dans : OM, Mercato.

Les plus anciens se rappellent des fulgurances et de la patte gauche d’Abedi Ayew, dit Pelé, au début des années 1990. La génération suivante a pu profiter de ses deux fils que sont André, devenu un joueur majeur du club pendant cinq ans, et de son petit frère, Jordan, qui a eu plus de mal à s’imposer en attaque. Et désormais, c’est Nurudeen Ayew, neveu d’Abedi Pelé, qui pourrait poser ses valises sur le Vieux Port cet hiver.

Le meneur de jeu évolue au club de Nania FC, fondé à Accra en 1998 par l’ancien marseillais, et devenu depuis quelques années un club qui compte au pays des Black Stars. Selon la presse ghanéenne, Nurudeen Ayew va s’entrainer cet hiver avec les équipes de jeunes de l’OM, pour quelques séances de test avant une éventuelle signature comme stagiaire. Le chemin est encore long, mais nul doute qu’en raison de sa lignée assez prestigieuse à Marseille, le cousin de Jordan et André sera tout de même regardé de près lors de son passage dans la cité provençale.