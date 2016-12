OM : Un pitbull à 3 ME pour remplacer Diarra

D’une façon ou d’une autre, Lassana Diarra compter quitter l’OM cet hiver, et les offres chinoises pourraient bien faire l’unanimité au sein des différentes parties concernées.

Pour le remplacer, le club olympien cherche déjà et une première piste venue d’assez loin est annoncée ce lundi dans la presse portugaise. Selon O Jogo, deux clubs souhaitent en effet faire venir Rafael Assis (à gauche sur la photo) cet hiver. Ce milieu de terrain brésilien assez rugueux possède un profil de joueur complet qui plait beaucoup aux recruteurs olympiens, qui pensent ainsi trouver un joueur proche de Lassana Diarra dans l’organisation de jeu. Pour le faire venir, la somme de 3 ME est annoncée, ce qui reste dans le cadre des finances de l’OM, surtout dans la version McCourt. Toutefois, les Marseillais ne sont pas seuls sur le coup, puisque le Bétis Séville est également intéressé par ce joueur qui possède encore deux ans de contrat avec Chaves, l’une des très bonnes surprises du championnat portugais, et qui se prépare comme souvent à perdre plusieurs de ses meilleurs éléments.