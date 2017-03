OM : Un mariage dans le Sud, un speech d'Eyraud, et McCourt a foncé

Dans : OM, Ligue 1.

Alors qu'il est propriétaire de l'Olympique de Marseille depuis maintenant cinq mois, Frank McCourt a révélé les dessous de son rachat.

Le 17 octobre 2016, Frank McCourt est officiellement devenu le nouveau patron de l'OM. Pour racheter le club phocéen à Margarita Louis-Dreyfus, l'homme d'affaires a déboursé 45 millions d'euros. Mais cet « OM Champions Project », aujourd'hui mené sportivement par Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta, n'aurait peut-être pas vu le jour sans... Jacques-Henri Eyraud. En effet, le propriétaire américain a été convaincu par les dires de l'actuel président marseillais, seulement quelques mois après avoir abordé le sujet pour la première fois lors d’un mariage dans le sud de la France.

« L’OM m’a trouvé. J’étais à un mariage dans le sud de la France avec des amis. Tous les gars autour de moi parlaient de l’OM parce que c’est une grosse équipe en France et la seule à avoir remporté la Ligue des Champions. J’étais en train de les écouter parler du fait que le mari de la femme qui avait le club était décédé et qu’elle allait le vendre, que ça n’allait pas vraiment que ce soit sur le terrain ou à propos de la mauvaise situation financière. Toutes les choses que j’ai pu entendre avec les Dodgers, mais aussi les points positifs comme son magnifique public, sa marque, son incroyable histoire et sa tradition. Un bon pedigree. Très peu d’équipes sportives ont cela et l’OM est l’une d’entre elles. Au début j’ai juste écouté, c’était intéressant et ça ressemblait aux Dodgers. Eyraud ? Nous avons eu une excellente discussion, constructive, très directe, j’ai été vraiment impressionné. Il m’a ensuite rappelé et il m’a proposé d’acheter le club, mais que lui le gère. Il était très avancé dans les discussions alors que moi je n’y étais pas. Je lui ai alors dit que c’était intéressant. Je n’aurais pas pu le faire sans lui car je ne viens pas de France. La première chose que j’avais à faire, dans ma tête, c’était de montrer aux Français que je les respectais eux et leur culture, que j’étais un PDG dans lequel ils pouvaient croire. Et ça a très bien marché », a avoué, sur Forbes, McCourt, qui s'est donc lancé dans l'aventure aux côtés d'Eyraud grâce notamment à la passion véhiculée par l'OM.